Filha do cantor Rui Bandeira destaca-se na festa do craque, em Paris. Em Portugal, dá nas vistas pela sensualidade.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Na passada segunda-feira, entre as centenas de convidados da festa de aniversário de Neymar, em Paris, houve uma portuguesa a destacar-se. Bárbara Bandeira posou ao lado do futebolista, com um sensual vestido branco, o que rapidamente suscitou a curiosidade em torno da sua identidade.