Portuguesa vítima de assédio sexual por Gerard Depardieu

Diretora de castings Patrícia Vasconcelos conta a história.

08:42

A conhecida diretora de castings Patrícia Vasconcelos esteve presente na conferência 'Mulheres nas Artes: Percursos de Desobediência' que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian. A diretora surpreendeu o público com uma revelação que envolve Gerard Depardieu, um conhecido ator e realizador francês.

"Lembro-me de um caso com o Gerard Depardieu, que estava em Lisboa a fazer um casting para dois filmes, e há uma altura em que estou a filmar e ele mete-me a mão no rabo. Chamei-o de lado e disse-lhe: 'nunca mais na vida me metes a mão no rabo'", referiu Patrícia Vasconcelos durante o debate.

Segundo a filha do realizador António Pedro Vasconcelos, mais tarde, a história repetiu-se. E, novamente, a diretora de castings voltou a ter a mesma atitude, repreendendo o cineasta francês, de 68 anos, com "um estalo na mão".

A atriz Rita Blanco e a realizadora Leonor Teles também estiveram presentes nesta conferência. "Com ou sem assédio, as mulheres estão sempre a ouvir bocas dos homens da equipa", disse a atriz.

"Diziam-me que só podia ser assistente. Eu com isso nunca me conformei", desabafou Leonor Teles, a mais jovem realizadora a receber um Urso de Ouro para a melhor Curta em Berlim.

Os casos de assédio sexual a atrizes de Hollywood por parte de figuras públicas mundialmente conhecidas estão na ordem do dia. O produtor Harvey Weinstein é um dos que tem sido alvo de mais comentários e a cada dia que passa surgem mais acusações à sua pessoa. Em Portugal, pelos vistos, este crime também existe.