Poucos funcionários públicos receberam este mês acréscimo remuneratório

Por Lusa | 20:18

Poucos funcionários públicos receberam este mês o acréscimo salarial resultante do descongelamento de carreiras, a maioria deverá recebê-lo no final do trimestre, como é o caso do pessoal do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), informou fonte sindical.

"O número de trabalhadores que recebeu o acréscimo remuneratório é irrisório, pois os grandes serviços não pagaram ainda, a maioria não o receberá antes de março ou abril", disse à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), José Abraão, dando como exemplo o caso dos funcionários do IEFP.

Segundo o sindicalista, o SINTAP manifestou, numa reunião com o conselho diretivo do Instituto de Emprego, a sua preocupação "pelo grande atraso que se está a verificar nos serviços do IEFP para que a aplicação do sistema de avaliação seja consequente no que diz respeito à progressão dos trabalhadores no seguimento do processo de descongelamento de carreiras, que está a ser levado a cabo em toda a Administração Pública".