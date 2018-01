Póvoa de Varzim vai construir cinco quilómetros de ciclovias na cidade

Por Lusa | 17:17

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim vai avançar com a construção de mais de cinco quilómetros de ciclovias na cidade e recuperar a ligação ciclável para o concelho vizinho de Famalicão.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara Municipal da Póvoa, Aires Pereira, que apontou estes projetos como parte integrante de uma candidatura global do município a fundos comunitários, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano [PEDU], num valor total de 11,4 milhões de euros.

O autarca pretende que estas ciclovias na cidade sejam uma realidade até 2020, considerando que, depois da execução das mesmas, "a Póvoa de Varzim ficará praticamente coberta em termos de vias de circulação para bicicletas".