PR apresenta condolências à família de portuguesa assassinada em Moçambique

Inês Botas foi raptada e assassinada.

Por Lusa | 15:30

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou condolências à família da cidadã portuguesa assassinada em Moçambique, refere uma nota divulgada este sábado pela Presidência da República.



De acordo com a nota, Marcelo Rebelo de Sousa falou hoje de manhã "com a família de Inês Botas, a cidadã portuguesa raptada e assassinada em Moçambique, onde trabalhava ao serviço da empresa Ferpinta".



O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse hoje de manhã à agência Lusa que as autoridades tiveram a confirmação do desaparecimento da cidadã portuguesa que trabalhava numa empresa portuguesa na jurisdição consular da Beira, em Moçambique.



"Temos a informação que os alegados e suspeitos do rapto terão sido detidos pelas autoridades e que a vítima desse sequestro estará morta. Contudo há um conjunto de diligências de investigação em curso (...) Tudo leva a crer que a identificação desta cidadã confirme tratar-se da pessoa objeto do sequestro", afirmou José Luís Carneiro.



José Luís Carneiro adiantou também que os serviços consulares estão em contacto com as autoridades policiais moçambicanas e com a família e que será prestado "todo o apoio", incluindo apoio à realização da autópsia e posterior trasladação para Portugal.