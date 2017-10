Praça do Martim Moniz volta a receber Street Fest

Evento acontece no próximo fim de semana.

Por Natacha Nunes Costa | 23:09

É já no próximo fim de semana que a Praça do Martim Moniz, em Lisboa, vai receber mais uma vez o Street Fest.

Nos dias 14 e 15 de outubro poderá provar as mais variadas iguarias e dançar ao som de vários DJ’s num evento gratuito, que se realiza entre as 12h00 e as 22h00, de sábado e domingo.

Entre os vários espaços de Street Food estão hambúrgueres gourmets, tacos e nachos picantes, pizzas, pataniscas de bacalhau, ceviches e crepes.

A música estará a cargo de Camboja Selecta, Dj Azza, Dj Ki e Ketzal