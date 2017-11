Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praias imaculadas fazem de ‘Straddie’ um paraíso

Stradbroke Island, na costa de Brisbane, serve de refúgio para várias espécies de animais.

Por Sónia Dias | 18:56

Stradbroke Island, ou ‘Straddie’, como é conhecida entre os locais, é um paraíso até há pouco tempo apenas conhecido pelos australianos. Hoje, com cada vez mais estrangeiros a quererem explorar esta ilha de praias imaculadas, o governo decidiu limitar o número de visitantes, pelo que é necessário marcar com alguma antecedência.



A apenas 45 minutos de barco de Brisbane, a capital do estado australiano de Queensland, Dunwich é a principal ‘cidade’ da ilha. Já a principal atração é o trilho até ao Point Look Out, do qual durante os meses de junho a setembro é possível avistar baleias jubarte na sua rota de migração. Em terra, porém, os wallabies (espécie de cangurus) e os coalas são reis e senhores da ilha.



Mergulhar com raias gigantes e fazer surf nas dunas de areia

Com os seus 38 quilómetros de extensão, Stradbroke Island é uma das maiores ilhas de areia do Mundo. Com praias e paisagens em estado quase intocável, é também considerada um dos melhores observatórios de raias gigantes, o que a torna num local muito procurado por adeptos do mergulho e biólogos marinhos. Já os que preferem ficar em terra, a norte da ilha é possível encontrar dunas gigantes perfeitas para a prática de ‘sandboard’, assim como trilhas que atravessam a floresta e permitem avistar alguns animais selvagens.



‘Minha mãe terra’

Stradbroke está hoje dividida em duas ilhas. Contudo, estas estavam inicialmente juntas e só foram separadas em 1895, após uma violenta tempestade que criou a passagem hoje conhecida por Jumpinpin. Mais de 50 por cento do território é ocupado pelo Naree Budjong Djara National Park, conhecido pelo povo nativo Quandamooka como Minjerribah, que significa ‘Minha Mãe Terra’.



Straddie serve de habitat para várias espécies de animais, que aqui podem ser observadas em estado selvagem, como cangurus, coalas, baleias e, também, várias espécies de tartarugas, que enterram os seus ovos nas areias brancas e quentes da ilha.