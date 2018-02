Preço do barril Brent cai abaixo dos 65 dólares pela 1.ª vez desde dezembro

Por Lusa | 20:35

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,12%, para os 64,81 dólares, caindo abaixo dos 65 dólares pela primeira vez desde dezembro.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar 74 cêntimos dos 65,55 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Pela quinta sessão consecutiva, o Brent fechou em baixa, o que os analistas atribuíram a um receio renovado com um excesso de oferta no mercado, depois de a produção nos EUA ter alcançado máximos históricos.