Presidente angolano defende passos decisivos para moralizar a sociedade

Por Lusa | 13:59

O Presidente de Angola disse hoje que são necessários "passos decisivos para moralizar" a sociedade angolana, com o exemplo das autoridades, "valorizando os bons comportamentos, atitudes e práticas".

Na mensagem de ano novo transmitida, João Lourenço disse esperar que 2018 seja "um ano melhor para o país, para as empresas, mas sobretudo para as famílias e para os cidadãos em geral".

O chefe de Estado angolano disse que, nos primeiros três meses enquanto chefe de Estado, procurou transmitir aos angolanos com "palavras e atos" um sinal claro do rumo que pretende seguir, sem romper com o passado, mas procurando "despir-se de tudo aquilo que não é bom para a sociedade, para o país".