Marcelo visitou Mário Soares no hospital

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, interrompeu hoje a sua agenda para visitar Mário Soares, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde o ex-Presidente está internado há 11 dias.



No final da visita, onde esteve com a filha de Soares, Isabel, Marcelo Rebelo de Sousa não fez declarações aos jornalistas.



A visita do Presidente aconteceu horas depois de ter sido noticiado que a situação clínica do ex-Presidente Mário Soares se agravou subitamente, de acordo com uma fonte do Hospital da Cruz Vermelha.









Também o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, falou hoje à tarde com João Soares, o filho do fundador do PS, que lhe deu conta da situação clínica do pai.



"Mário Soares não está melhor, mas vamos aguardar que haja uma evolução favorável", disse à Lusa fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.



Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.Também o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, falou hoje à tarde com João Soares, o filho do fundador do PS, que lhe deu conta da situação clínica do pai."Mário Soares não está melhor, mas vamos aguardar que haja uma evolução favorável", disse à Lusa fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito