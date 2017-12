Marcelo deve ter alta médica nas próximas horas

Presidente da República já deverá passar o Fim de Ano na residência oficial.

Por Lusa | 12:57

O estado de saúde do Presidente da República está a evoluir favoravelmente, pelo que Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta entre este sábado e domingo, refere o boletim clínico divulgado pela Presidência da República.



No boletim clínico, o médico Eduardo Barroso acrescentou que o Presidente "está sem febre e com os parâmetros vitais completamente normais" e que a "alta será dada após visita médica específica", prevendo-se "entre os dias de hoje e amanhã", domingo.



"A passagem de ano, tudo leva a crer, vai ser passada no seu domicílio", salientou.



O Presidente da República foi operado a uma hérnia umbilical na quinta-feira no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.



A intervenção cirúrgica estava prevista para o início de janeiro, mas foi antecipada depois de o médico da Presidência, Daniel Matos, ter diagnosticado uma hérnia estrangulada, o que obrigou a uma operação de urgência.