Presidente timorense defende criação urgente de Autoridade Marítima

Por Lusa | 03:42

O Presidente timorense destacou hoje "a urgência" da constituição de uma Autoridade Marítima Nacional (AMN), elemento essencial na proteção e defesa dos importantes recursos marítimos de Timor-Leste.

"Trago à atenção do Governo, de maneira especial, a urgência do processo de constituição da Autoridade Marítima Nacional, necessária para a coordenação mais eficiente das várias forças e entidades envolvidas em ações de defesa e segurança e no combate a atividades ilícitas", declarou Francisco Guterres Lu-Olo, num discurso proferido nos arredores de Díli.

O chefe de Estado falava na Base Naval de Hera nas comemorações do 16.º aniversário da componente naval das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), que assinalam o dia em que o então ministro da Defesa português Rui Pena entregou às autoridades timorenses duas lanchas, a Oecussi e a Ataúro.