Primeira estrada de painéis solares do mundo inaugurada em França

Os custos do projeto, na ordem dos cinco milhões de euros, foram cobertos com uma subvenção do Estado francês."É uma ideia genial, utilizamos um espaço que é usado para outra coisa e não ocupamos terras agrícolas em países densamente povoados", assegurou a ministra do Ambiente francesa, Ségolène Royal, na inauguração do troço.O projeto foi testado durante vários meses em outros quatro locais em França, sempre em superfícies menores, como parques de estacionamento ou em frente de edifícios públicos.A ideia francesa tem suscitado interesse em outros países. Na Holanda, uma ciclovia com painéis solares de 70 metros está a ser testada há dois anos a norte de Amesterdão.Na Alemanha, esta solução energética está em fase de testes num pequeno troço de 150 metros perto da cidade de Colónia (oeste) e nos Estados Unidos, o estado do Missouri está a trabalhar na instalação de painéis numa pequena área perto da famosa "Route 66", a estrada que atravessa o território norte-americano.Esta solução apresenta, no entanto, algumas desvantagens. Os painéis utilizados (e a forma como estão dispostos) produzem menos energia do que os painéis solares inclinados e o custo da eletricidade produzida é muito maior do que aquela gerada a partir de painéis solares instalados nos telhados.