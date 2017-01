Primeira visita de Georgina à Madeira

O que achou desta notícia?







Poucos meses depois de ter começado a namorar com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, de 21 anos, fez a sua primeira visita à Madeira.A jovem chegou à ilha no jato privado do namorado, no dia 31, na companhia de CR7 e dos melhores amigos deste, Ricardo Regufe e Miguel Paixão. À saída do avião, Georgina seguiu para o carro, acompanhada pelo segurança privado de Cristiano, enquanto o craque continuou a dar autógrafos aos fãs.À noite, a jovem espanhola marcou presença nas celebrações da Passagem de Ano mas também no aniversário de Dolores, mostrando que o romance está a ser encarado de forma séria.