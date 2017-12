Primeiro cinco estrelas Iberostar luso já brilha em Lisboa

Elegância, requinte e modernidade juntam-se num hotel que dá um novo toque de luxo a uma das zonas mais nobres da capital.

Por Daniela Espírito Santo | 20.12.17

Nasceu há dias em Lisboa o primeiro hotel cinco estrelas Iberostar em Portugal.Situado na rua Castilho, mesmo no coração de uma das zonas mais nobres, exclusivas e 'trendy' da cidade, esta unidade hoteleira espanhola é tudo o que se espera de uma experiência de luxo citadina e moderna.Com 166 quartos (em que se incluem uma royal suite, duas suites e oito júnior suites), sete salas de reuniões, um salão de baile com 300 metros quadrados, um restaurante com cozinha portuguesa e internacional, um centro de wellness, duas piscinas e um bar lounge, o Iberostar Lisboa não deixa nada ao acaso e está preparado para servir com estilo e requinte quem lá ficar, seja em viagem de trabalho ou de lazer.Elegância é mesmo a palavra de ordem, mas o conforto também não é descurado, numa convergência de contemporaneidade, pautada na decoração que alia o bom gosto à leveza da luz natural de Lisboa, aproveitada de forma sublime no edifício que alberga este novo hotel.Tudo é feito para garantir que os clientes são tratados de forma única e levam a melhor memória. E se ainda tiver dúvidas disso, o Iberostar Lisboa oferece um serviço personalizado e exclusivo 24 horas, para que todos os hóspedes se sintam especiais.O Iberostar Lisboa situa-se numa das zonas mais nobres da capital, pelo que há muito para ver num passeio pela rua Castilho e Av. da Liberdade.