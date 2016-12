Princesa Diana fala de filhos em cartas

Foram reveladas uma série de cartas escritas à mão pela princesa Diana, entre 1984 e 1993, que contam detalhes da sua vida privada e dos seus filhos.



A maioria das cartas foram enviadas para Cryil Dickman, mordomo do Palácio de Buckingham, nas quais é possível ler um testemunho em primeira mão da relação que a 'princesa do povo' mantinha com os seus filhos e que estes mantinham entre os dois.

"O William adora o irmão mais novo e passa o tempo todo a inundar o Harry com uma infinidade de abraços e beijos, quase não deixa os pais aproximarem-se", descreveu Diana numa das cartas enviadas. Noutro dos registos, a primeira mulher de Carlos de Inglaterra relata o comportamento rebelde do príncipe Harry desde novo. "O Harry está constantemente em apuros", pode ler-se.

A Princesa Diana tinha uma grande estima pelo mordomo que serviu a família real durante mais de 50 anos, algo que se torna evidente na cartas que esta lhe enviou, repletas de cumplicidade. Cyril Dickman começou a trabalhar no Palácio de Buckingham com a tarefa de vigiar os incêndios que pudessem ocorrer nos telhados da residência real durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 65 anos reformou-se e foi galardoado pela rainha Isabel II com o título Freedom Honoris Causa da cidade de Londres. Morreu aos 85 anos de idade.

Saliente-se que estas cartas vão ser leiloadas no próximo dia 5 de janeiro de 2017.

