Principal aplicação de transporte chinesa compra participação em firma brasileira

Por Lusa | 02:02

A principal aplicação de transporte chinesa, Didi Chuxing, anunciou ter comprado parte da brasileira 99Taxis, na primeira aquisição além-fronteiras, informou hoje um portal chinês de informação económica.

A empresa chinesa não indicou a participação adquirida, nem o valor pago, mas o portal yicai.com estimou o investimento em cerca de 294 milhões de dólares (cerca de 245 milhões de euros).

Em 2016, a firma Didi Chuxing comprou as operações da Uber na China, assumindo controlo total do mercado do país, o primeiro a aprovar uma lei para regular este modelo de negócio.