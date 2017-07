Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipe Carlos disse a Diana que tinha "direito" a ter amante

Diana teria sexo "uma vez a cada três semanas" com Carlos, revela novo (e polémico) documentário.

Por Daniela Espírito Santo | 13:44

Um novo documentário sobre a vida da Princesa Diana assegura que o Príncipe Carlos lhe disse, durante o casamento, que estava "no seu direito" em ter uma amante.



O controverso documentário mostra vídeos nunca antes vistos de Diana em conversa com o seu treinador de voz e adianta que o casal teve uma discussão sobre o assunto, bem como que Diana teria sexo "uma vez a cada três semanas" com Carlos.



Ao que tudo indica, o Duque de Edinburgo terá dito a Carlos que poderia ter um caso com Camilla Parker-Bowles caso o seu casamento falhasse. Confrontado com esta situação por Diana, Carlos terá respondido que se recusava "a ser o único Príncipe de Gales que nunca teve uma amante".



"O meu sogro disse ao meu marido: 'Se o casamento não funcionar, podes sempre voltar para ela [Camilla] ao fim de cinco anos'. O que realmente acontece... Quer dizer, eu sabia que algo se estava a passar antes disso, mas ao quinto ano tive logo a confirmação", disse a Princesa Diana.



"Fui ter com a Rainha a chorar e disse: 'O que posso fazer?'. Ela disse 'Eu não sei o que podes fazer. O Carlos é um caso perdido'", terá respondido a Rainha, mãe de Carlos.



O documentário, pertencente ao Channel 4 britânico, adianta ainda que Diana encontrou abrigo num polícia casado e que chegou a pensar fugir para estar com ele. Na altura, os rumores eram tantos que o polícia foi destituído do seu cargo e acabou por morrer mais tarde, num acidente de mota. Nas imagens, Diana garante que esse foi um dos piores momentos da sua vida.



"Eu estava perfeitamente feliz em deixar isto tudo para trás e viver com ele. E ele dizia sempre que isso era boa ideia", afirmou.