Príncipe George faz quatro anos

Palácio de Kesington partilhou novo retrato oficial do primogénito dos duques de Cambridge.

12:45

O primeiro filho de William e Kate, o príncipe George, completa este sábado, dia 22 de julho, quatro anos de idade.O primogénito dos duques de Cambridge é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico.O Palácio de Kesington decidiu então divulgar uma nova fotografia oficial do pequeno membro da Família Real de Inglaterra. "O duque e a duquesa de Cambridge estão deliciados por partilharem um novo retrato oficial que marca o quarto aniversário de sua alteza real", pode ler-se na publicação.

The Duke and Duchess are delighted to share a new official portrait of Prince George to mark HRH's 4th birthday tomorrow pic.twitter.com/Fct5iaoEer

Contrariamente a outras ocasiões e fotografias divulgadas, o autor do retrato é um fotógrafo oficial, e não Kate.O príncipe George é irmão de Charlotte, a pequena princesa de dois anos, completados a 2 de maio. Os irmãos são os membros mais novos da Realeza Britânica.