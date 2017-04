Príncipe Harry contratou dominadora sexual

Meghan Markle





"A Meghan deve esta satisfeita. Harry está dentro da média mas acaba por surpreender", afirma Reichert que não poupa elogios ao corpo e à perfomance do príncipe. A stripper cobra entre mil e 10 mil euros por uma sessão de 'bondage' ou 'sadomasoquismo'.Como recordação dos 20 minutos de diversão, a mulher ficou com as cuecas de Harry que leiloou online.Carrie já tinha revelado alguns pormenores da noite em 2012 e agora, altura em que o príncipe está noivo, o assunto volta a ser viral. Nesse ano, a 24 de agosto, o Daily Mirror fez manchete com este tema e com uma foto da mulher.

O príncipe Harry, que está a planear casar-se em breve com, contratou uma dominadora sexual em Las Vegas, nos Estados Unidos, e a stripper revelou o que aconteceu.Carrie Reichert garante que participou num encontro de cariz sexual com Harry e com o seu grupo de amigos, avança a FLASH "Dei-lhe uma chibatada", contou Carrie. Segundo a 'dominatrix', o príncipe estava "muito bêbado". "Estava despido e muito recetivo. Beijámo-nos e dei-lhe uma chibatada. Entre nós não houve qualquer tipo de romantismo, só diversão", revelou a mulher.