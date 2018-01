Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipe Harry escolhe Suíça para festa de despedida de solteiro

Irmão mais novo de William vai reservar um resort com estação de esqui.

17:27

Prestes a 'juntar os trapinhos' com a atriz norte-americana Meghan Markle, em maio deste ano, o príncipe Harry já começou também a organizar a sua despedida de solteiro.



Segundo o site especialista em celebridades Radar Online, o irmão mais novo de William vai reservar um resort na Suíça, com uma estação de esqui só para si e para os seus convidados. Entre a lista de convidados figuram tanto amigos homens como mulheres.



Já a noiva está a preparar uma festa nos EUA, na companhia das suas amigas mais próximas, para se "despedir" da vida de solteira.



Para além disso, o casal planeia ainda fazer uma festa em comum, com data marcada para abril.