Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipe William e Kate escolhem nome tradicional para a filha

Menina deverá nascer dentro de um mês.

11:46

De acordo com a imprensa britânica, o príncipe William e a princesa Kate deverão escolher um nome tradicional para a terceira filha.



Maria e Alice são apontados como as escolhas mais prováveis do casal real. Algumas casas de apostas do Reino Unido já começaram a lançar apostas nesse sentido e estes são mesmo os nomes que têm mais dinheiro investido.



A menina deverá nascer daqui a um mês, mesmo a tempo de assistir à boda do tio Harry com Meghan Markle, que acontece a 19 de maio.