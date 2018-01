Príncipe William foi 'médico' por um dia

O príncipe William provou esta semana que se não fosse membro da família real britânica que poderia ser médico. O marido de Kate Middleton assistiu a uma intervenção cirúrgica e foi 'médico' por um dia.

O irmão de Harry esteve na fila da frente durante uma operação robotizada a um paciente que luta contra um cancro, no Royal Marsden Hospital, em Londres.

No vídeo é possível observar que Harry esteve sempre muito interessado durante a cirurgia, junto do Professor Vinidh Paleri e da sua equipa, chegando até a dar sua opinião enquanto o processo se desenrolava.





The Duke joins Professor Vinidh Paleri and his team in theatre as they perform minimally invasive robotic surgery on a patient with adenoid cystic carcinoma. pic.twitter.com/6Gq8dsoPa2