Em causa estão factos que denunciam crime de violência doméstica.

Por João Monteiro de Matos | 10:20

Quatro anos de prisão com pena suspensa. É esta a condenação que a procuradora do Ministério Público pede para Manuel Maria Carrilho no processo de violência doméstica que enfrenta por factos ocorridos após o divórcio de Bárbara Guimarães, entre os quais os que remontam a 21 de maio de 2014.