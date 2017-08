Propostas de lazer e diversão para todos os gostos

Do Gerês ao Algarve, dentro ou fora de água, a pagar ou grátis.

Por Rogério Chambel, Rui Pando Gomes, Alexandre M. Silva, Ana Luísa Nascimento e Pedro Galego | 14:27

Por mares nunca dantes navegados

A odisseia dos navegadores portugueses que cruzaram oceanos à descoberta de um mundo desconhecido pode ser revisitada no WORLD OF DISCOVERIES, um Museu Interativo e Parque Temático para todas as idades. Os conteúdos são multimédia, proporcionando uma experiência multissensorial.



A visita ao Museu Interativo e Parque Temático tem duração de cerca de 1 hora e 30 minutos. O visitante pode conhecer o estaleiro naval, revisitar a conquista de Ceuta, dobrar o Cabo das Tormentas, conhecer as florestas tropicais, a África negra e todos os novos mundos que Portugal deu ao Mundo, da Índia ao Japão, de Timor ao Brasil.



A viagem faz-se em pequenas embarcações, com a ajuda de áudioguias.



Stand up paddle para um dia passado sobre o mar

É o desporto da moda e pode ser praticado em quase todas as praias e lagoas de norte a sul do País. O stand up paddle, ou simplesmente SUP, consiste em remar em pé em cima de uma prancha sobre a água. Com cada vez mais adeptos e em franco crescimento, pode ser praticado individualmente ou em grupo. Para quem está a começar, há aulas nas escolas de surf, mas é possível também alugar apenas o material, que é caro, e dar um passeio – a partir dos 20€/hora. De Vila do Conde (Aloha Surf School) ao Algarve, de Lisboa (Suxperience, no Parque das Nações) a Cascais, são inúmeras as ofertas. O Meira Pro Center, por exemplo, tem atividades em várias praias da Margem Sul – Sesimbra, Arrábida, Caparica. Uma experiência para toda a família.



Insufláveis no Gerês

O Water Park apresenta várias diversões e desafios, como escalar o iceberg e escorregar 4, 2 metros, caminhar 6 metros em cina do rolo ou saltar para a almofada gigante.



Andanças regressa à vila

No Festival Andanças que este ano acontece de 8 a 11 de agosto ao redor de Castelo de Vide, há atividades para todas as idades. Aulas de dança, workshops e concertos marcam o programa.



Viagem de varino no estuário do Tejo

Com uma magnífica baía no estuário do tejo, o Seixal apresenta propostas aliciantes para um dia em família. Destaque, desde já, para os passeios de barco, que se querem memoráveis. Entre eles, referência para as viagens a bordo de uma embarcação tradicional à vela. Os passeios no varino ‘Amoroso’ – disponíveis entre abril e outubro – permitem ao viajante ficar a conhecer melhor o Moinho de Maré de Corroios, o Núcleo Naval, a Quinta da Fidalga e o Espaço Memória, entre outros lugares históricos do concelho do Seixal.



No mesmo varino – um barco construído em 1921 e que é uma espécie de museu sobre a água – é também possível fazer a Rota do Bacalhau. Atenção à gastronomia: a confeção de todo o tipo de pratos de bacalhau é um dos chamarizes desta atividade.



Diversões aquáticas além dos golfinhos

Os golfinhos são a grande atração mas o Zoomarine tem muito mais para garantir um dia em grande para toda a família. O parque temático localizado nos concelhos de Albufeira e Silves, no Algarve, tem este ano várias novidades, entre elas a ‘Ilha do Tesouro’, que é considerada uma "megadiversão aquática" com escorregas infantis num cenário que faz lembrar um covil dos piratas.



Outra das novidades é o ‘Aquasplash’, onde os visitantes entram numa verdadeira batalha aquática com jatos de água com os quais poucos conseguem ficar secos. E ainda o comboio infantil Zoomarine Express, ideal para viajar e conviver com toda a família.



Estas diversões juntam-se, por exemplo, às já existentes praia de ondas, aos escorregas de água ‘Aquatube’ e ‘Bodyslide’, à fonte mágica e aos populares ‘Harakiri’ e ‘Rapid River’.



Safari pelo mundo selvagem no Alentejo

Viva uma aventura pela natureza e pelo mundo selvagem numa visita ao Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém. Ao todo são mais de 90 hectares de parque natural para explorar e 450 animais de 69 espécies para conhecer. As girafas, as aves exóticas, os cangurus, as zebras e os tigres sãos alguns dos animais que poderá conhecer neste parque num passeio pedestre ou no safari. Há ainda espectáculos diários com aves, alimentação de lémures, diversões e muita animação. O parque está aberto de segunda a domingo das 09h30 às 18h30.



Estender a toalha na relva

Fazer um piquenique ao estilo de Central Park naquele que é considerado um dos melhores destinos de golfe e lazer da Europa é a proposta da Quinta do Lago, no regresso dos Piqueniques no Parque, que se realizam todas as sextas-feiras. A iniciativa tem uma vertente solidária, pois por cada cada saco comprado a Quinta do Lago doa 5 € a instituições locais de caridade destinadas às crianças. Os visitantes podem escolher entre quatro cestas, selecionadas a partir dos melhores ingredientes e dos restaurantes da Quinta do Lago, que vêm acompanhadas de uma manta para maior conforto. Os preços variam entre os 12,50 € e os 25 €. Há ainda música ao vivo e atividades para os mais jovens.



Portugal em ponto pequeno

Aos 77 anos, o Portugal dos Pequenitos continua a cativar pela sua singularidade. Recria o País em ponto pequeno com representações fidedignas das casas tradicionais e os principais monumentos nacionais. A etnografia e os monumentos dos países de expressão portuguesa também contam com um espaço de destaque. Tudo à escala mini. Aprender a brincar é um dos lemas do parque que continua a maravilhar pequenos e graúdos. São vários os programas de animação, como teatro ou intervenções para dar a conhecer a História de Portugal. Os preços variam entre os 5,95 euros (criança) até aos 9,95 (adulto). Existem também bilhetes de família. No verão abre das 09h00 às 20h00.



Pedalar e descobrir o concelho

A câmara da Murtosa disponibiliza, gratuitamente, um conjunto de bicicletas a todos aqueles que pretendam conhecer o território. Para tal, basta dirigir-se ao Centro de Educação Ambiental da Ribeira de Pardelhas. As bicicletas podem ser usadas no período de funcionamento do centro, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 18h00. O centro também disponibiliza informações acerca dos projetos Murtosa Ciclável e NaturRia, bem como do Programa de Visitas Guiadas ao Património Natural e Cultural do concelho.



Além destes serviços, é possível efectuar inscrições, individuais e de grupos, nas visitas guiadas aos fins de semana.



Ver peixes e ouvir musica

A música, aliada ao cenário de sonho e fantasia do aquário central do Oceanário, despertam a sensibilidade, o amor, a inteligência e a imaginação. É assim que se apresenta a proposta do concerto para bebés no Oceanário de Lisboa. É uma experiência única, que possibilita um dia diferente a miúdos e graúdos. A iniciativa decorre aos sábados, pelas 09h00, tendo como destinatários bebés até aos 3 anos. O preço é de 35 € (bebé e dois adultos) e inclui visita à exposição permanente do Oceanário, após o concerto. Outra iniciativa dá pelo nome de ‘Fado Miudinho’, na qual entre acordes de guitarra e sardinhas aos molhos, a Rosa Fadista mostra que o fado é para os mais miudinhos.

Os passeios de charrete no Parque da Pena, em Sintra, proporcionam uma verdadeira viagem no tempo num percurso entre o Vale dos Lagos e o Chalet da Condessa d’Edla, passando pela Quinta da Pena e o Jardim da Condessa d’Edla. Este passeio pode ser livre ou acompanhado por um guia especializado que conduzirá os visitantes à descoberta da história deste parque e dos seus criadores, das espécies botânicas e animais que surgem ao longo do percurso e dos edifícios históricos e recantos do jardim que se encontram no trajeto. Para os mais novos há também passeios de pónei, uma experiência que ficará certamente na memória. Depois da partilha destas experiências equestres, nada como um piquenique, no parque, em família.