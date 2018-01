Propostas para fazer de 2018 um ano recheado

Passeios pela natureza, concertos, exposições, gastronomia. Um conjunto de ideias para destacar na sua agenda ao longo de 2018.

Por Paulo Fonte, Pedro Galego, Secundino Cunha, Isabel Jordão, João Mira Godinho, Mário Freire e Patrícia Lima Leitão | 00:01

Uma subida na Madeira para lá das nuvens

A sugestão é a de uma subida ao pico ruivo, o cume mais alto da Madeira, com 1862 m. O trajeto tem início e fim na Achada do Teixeira e conta com uma extensão de 2,8 km (+ 2,8 km de regresso) e uma duração de 1h30 (ida e regresso). Junto à casa de abrigo do Pico Ruivo tem acesso a outros três trilhos que levam a diferentes pontos da ilha. Ao longo da subida estão disponíveis vários abrigos, já que aqui a variação climática é brusca, sendo frequente a área ficar mergulha-da num mar de nuvens.



Saltos colocam Açores no topo

O ilhéu de vila franca do campo volta a constar do mapa do Red Bull Cliff Diving World Series. A etapa açoriana reforça o seu estatuto de clássico do calendário, com os melhores atletas do Mundo de saltos para a água de grande altura a voltarem a fazer escala em julho, pelo sétimo ano consecutivo.



Dalinha e Tato apresentados como reis do Carnaval

Os festejos do carnaval na Nazaré já começaram, com a apresentação dos reis – Adália Maria Santos (Dalinha) e António Oliveira (Tato) –, no primeiro dia do ano. Aos sábados, e até ao Carnaval, decorrem os bailes nas coletividades. No dia 3 de fevereiro será a subida ao monte de S. Brás, com vários grupos a garantirem a animação. O primeiro desfile a percorrer a marginal será na noite de sábado, dia 10. Seguem-se os desfiles nas tardes de domingo e terça-feira. O ‘Enterro do Santo Entrudo’ será na quarta-feira de cinzas, encerrando os festejos.



Passeio pelas cerejeiras em flor

É durante a primavera que a flor de cerejeira cobre de branco a serra da Gardunha. A sugestão passa por desfrutar desta beleza na sua plenitude em passeios pedestres, de BTT, de balão ou através do comboio turístico. Uma viagem para ficar gravada na memória.



Açordas para todos os gostos

O congresso das Açordas de Portel acontece entre o final de março e o início de abril. Na vila alentejana podem provar-se um sem número de variedades desta iguaria. A edição de 2018 tem ainda a particularidade de abordar o tema da certificação do pão alentejano.



A maior romaria de Portugal

O desfile da mordomia, o cortejo etnográfico, o maior desfile de gigantones e cabeçudos do Mundo ou a original procissão de Nossa Senhora ao Rio e ao Mar fazem das Festas da Senhora da Agonia a maior romaria de Portugal. Este ano começa a 17 de agosto, sexta, e termina a 20, segunda.



S. Jorge contra o dragão do mal

O dia do Corpo de Deus – este ano a 31 de maio – é o dia da maior festa da vila de Monção. Há a missa, a procissão do Santíssimo Sacramento mas, sobretudo, há o combate de S. Jorge contra o dragão do mal (Coca). Foi por isso que uma galega disse: "Por causa da Santa Coca perdi o diabo da missa".



Percursos pedestres mostram belezas naturais

Ao todo, o concelho de Nisa conta com mais de 100 quilómetros de percursos pedestres. O Trilho da Mina de Ouro do Conhal é o mais recente e faz parte do Projeto Integrado de Valorização do Tejo e Zonas Ribeirinhas. Contempla uma extensão de 8,5 quilómetros na freguesia de Santana.



Barca Serrana navega em Miro durante a Festa do Barqueiro

A festa do Barqueiro tem lugar em Miro, Penacova, no último fim de semana de julho. É feita uma recriação de atividades ligadas ao rio e ao barqueiro, com a passagem da Barca Serrana. A barca volta a cumprir a sua função, transportando o sal da Figueira e, no sentido inverso, a carqueja e a lenha.



Vogue Café abre portas numa cidade cheia de charme

A abertura do vogue café vai ser um ponto alto na ‘movida’ portuense. O bar-restaurante vai nascer no Hotel Infante de Sagres, agora em obras. Portas abrem em abril e, nessa altura, também as do Vogue Café. O espaço apresenta um conceito trendy e cosmopolita, que alia moda a gastronomia.



Trás-os-Montes pela fotografia

inaugurado em 2013, o Centro de Fotografia Georges Dussaud, em Bragança, é dedicado à obra do fotógrafo, bem como à fotografia em geral. Apresenta uma coleção deste cidadão francês que desde 1980 desenvolve um trabalho sobre Portugal. Até 15 de abril está patente a mostra ‘A Cidade e as Serras’.



Salada de artes percorre região

Teatro, música, dança e gastronomia juntam-se em ‘Cataplay’, um espetáculo em que os atores Tânia Melo e Mário Spencer surgem em palco com uma cataplana. Até maio, a produção passa por diversas localidades algarvias. As próximas exibições são, em fevereiro, em V. R. St.º António (dia 2) e Faro (4 e 11).



Plataforma ajuda a planear viagem

É mais fácil pensar num programa nas 27 Aldeias do Xisto localizadas em 16 concelhos, de Arganil a Vila de Rei. Para utilizar de forma prática, foi lançada uma nova plataforma digital de reservas, o www.bookinxisto.com, onde pode aceder a alojamentos, experiências e restaurantes.



Fragata histórica do século XVIII

A fragata histórica ‘hermione’ vai estar em Portimão, de 8 a 10 de maio, no âmbito de uma viagem de longa duração, para difundir os princípios da liberdade, fraternidade e tolerância. O veleiro de guerra do séc. XVIII, da Marinha francesa, pode ser visitado pelo público.



David Byrne faz desejar que o verão chegue rápido

Ele é um dos nomes mais influentes da criação pop contemporânea. Músico e escritor, é normal a sua colaboração com artistas de diferentes áreas. David Byrne, fundador dos Talking Heads, atua no EDP Cool Jazz, no Parque dos Poetas, em Oeiras, a 11 de julho, um festival que também conta com a presença do cantor norte-americano Gregory Porter, no dia 20. A 28 do mesmo mês está confirmada a presença de Van Morrison. Bilhetes para o concerto, o primeiro em quase uma década, custam entre 25 e 70 euros.



‘A mais bela corrida do Mundo’

A 13.ª edição de ‘a mais bela corrida do mundo’ vai decorrer dia 27 de maio na Região Demarcada mais antiga do Mundo. A EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro é prova oficial EDP Running Wonders – Circuito de Meias Maratonas em Patrimónios Mundias e, para este ano, prepara diversas novidades.



Aprender mais sobre tubarões

O Sea Life porto arranca o novo ano com um programa muito especial dedicado aos tubarões. Ao longo do mês de janeiro, o maior aquário do Norte do País proporciona aos visitantes experiências inesquecíveis, que vão desmistificar alguns mitos e que permitir conhecer melhor a espécie.



Nas paredes das montanhas

A via ferrata é um itinerário preparado, por norma nas paredes rochosas das montanhas, com escadas, pontes e cavilhas. A ideia é experimentar a via ferrata da serra do Muradal, um dos pontos do único trilho português dos Apalaches, em Oleiros, Castelo Branco.

Aqui vai encontrar um conjunto de sugestões para desfrutar em grande do ano que agora começa. Propostas culturais – com exposições e concertos –, gastronómicas e passeios pela natureza, à descoberta de belas paisagens, no continente e nas ilhas. E para quem gosta de atividades radicais, uma das ideias passa por assistir à etapa portuguesa do Red Bull Cliff Diving, no ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, nos Açores.Mas há mais. Muito mais. Desde o regresso aos grandes concertos de David Byrne, figura da cultura contemporânea que vai estar em Oeiras para um festival que se afirma como incontornável para quem gosta de grande música, até às grandes festas populares como a Romaria da Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, e a Festa do Barqueiro, em Penacova. Também para a família, quem não se assusta com tubarões tem um programa especial no Sea Life Porto.