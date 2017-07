Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Propriedade centenária com bosque para passear e fazer piqueniques

A pouco mais de 25 quilómetros de Lisboa, em Barras de Mafra, há uma unidade hoteleira onde pode praticar em pleno o ‘Dolce Far Niente’.

Por Natacha Nunes Costa | 23:54

A pouco mais de 25 quilómetros de Lisboa, em Barras de Mafra, há uma quinta onde se pode relaxar da vida agitada da capital. A Quinta dos Machados Country House & Spa foi fundada no século XVII, pela família Camarate.



Mais tarde, em 1755, foi adquirida pela família Machado, altura em que se passou a denominar por Quinta dos Machados. Hoje é uma unidade hoteleira com 29 quartos – 12 dos quais temáticos –, duas casas familiares e um edifício principal, considerado património histórico protegido.



Além do spa, com banho turco, sauna, jacuzzi e solário, a propriedade, de 15 hectares, tem uma piscina para os hóspedes se refrescarem nos dias mais quentes e um jardim de inverno que serve de ligação para um bosque privado, considerado por muitos o ex-líbris do empreendimento.



É o sítio ideal para passear por entre os pinheiros, sobreiros e ciprestes, fazer caminhadas e até piqueniques com cestos preparados pelo hotel com as melhores iguarias regionais. Tudo para que possa usufruir em pleno do ‘dolce far niente’ que aqui é oferecido.



A quinta tem também um restaurante, o Cantinho dos Sabores, que oferece uma cozinha tradicional baseada no uso de produtos locais e está aberto não só aos hóspedes mas também aos clientes externos.



Onde comer e o que fazer

Convento de Mafra

Perto do hotel tem esta imponente obra do reinado de D. João V que é também símbolo da arquitetura barroca de Portugal.



Tapada de Mafra

Floresta encantada com mais de 800 hectares de biodiversidade e diversão, com veados, raposas, aves de rapina, entre outros.



Adega do Convento

Restaurante localizado no centro histórico da vila, num edifício com mais de cem anos, com gastronomia tradicional portuguesa.