Provar o desafiante Perrum

Quando tanto se fala da biodiversidade, a cooperativa da Vidigueira merece aplauso.

Por Edgardo Pacheco | 09:30

Já houve tempos em que as castas não tinham interesse para os consumidores. A partir da revolução dos anos 80 foi uma explosão e tanto, com alguns produtores a engarrafar vinhos feitos com uma só casta (os monovarietais).



Esta tendência teve maior expressão no Alentejo, com o trabalho da Herdade do Esporão e das adegas cooperativas.



De há 15 anos a esta parte os produtores começaram a abandonar o conceito, visto que – com algumas questões didáticas resolvidas, haveria que regressar à velha e rica técnica portuguesa do vinho do lote.



Curiosamente, vemos agora chegar ao mercado aquele que será, porventura, o único branco alentejano feito com a casta Perrum. É, diga-se desde já, uma bela ideia porque, lá está, permite ao consumidor conhecer o perfil de uma casta que ainda participa nalguns lotes DOC Alentejo.



É certo que não dará vinhos para grande longevidade, mas é interessante cheirarmos, provarmos e – acima de tudo – preservarmos este património vitícola nacional.