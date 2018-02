PS chumba pedido do PCP para audições sobre caixa de previdência de advogados

Por Lusa | 11:40

O PS chumbou hoje um pedido do PCP para fazer uma série de audições sobre a situação da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, invocando que há um processo negocial em curso com o Governo.

O requerimento dos comunistas foi rejeitado com o voto contra do PS, teve a abstenção do PSD, apesar dos votos favoráveis do PCP, BE e CDS.

António Filipe, deputado do PCP, defendeu que independentemente do processo negocial entre o Governo e a Ordem dos Advogados, em curso, "faria sentido que a comissão reservasse uma tarde para ouvir as várias partes envolvidas nesta matéria".