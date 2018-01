PS inicia jornadas parlamentares com visita a áreas afetados pelos incêndios

Por Lusa | 05:12

Os deputados do PS iniciam hoje, em Coimbra, dois dias de jornadas parlamentares com visitas às áreas afetadas pelos incêndios do verão e, no segundo dia, discutem a transparência na política e a descentralização.

A poucas horas da partida para Davos, na Suíça, onde participa no Fórum Económico Mundial, o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, discursa hoje aos deputados num jantar, na cidade de Coimbra, onde também estará Ferro Rodrigues, o socialista que preside à Assembleia da República.

O dia de hoje é dedicado, por inteiro, pelos deputados a visitar os concelhos dos distritos de Coimbra, Leiria e Viseu afetados pelos fogos de junho e outubro, que fizeram mais de 100 mortos, milhões de prejuízos e destruíram centenas de fábricas e empresas.