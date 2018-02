PSD/Congresso: "Agora já não é a minha vez", diz Passos Coelho sem comentar discurso de Rio

Por Lusa | 23:33

O presidente cessante do PSD, Pedro Passos Coelho, deixou hoje o congresso do partido sem comentar o discurso do sucessor, Rui Rio, dizendo que agora já não é a sua vez de fazer esses depoimentos.

Passos Coelho abandonou hoje o Centro Congressos de Lisboa, onde decorre desde esta noite e até domingo a reunião magna do PSD, logo depois do discurso do presidente eleito, Rui Rio.

Rodeado dos seus assessores e em passo acelerado, o antigo primeiro-ministro foi questionado pelos jornalistas sobre a intervenção de Rui Rio, mas escusou-se a fazer qualquer comentário.