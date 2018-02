PSD/Congresso: Rio satisfeito com "unidade política" mais do que com acordo nas listas

Por Lusa | 11:26

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, manifestou hoje satisfação por haver "unidade política", mais do que por existir um acordo nas listas, para o qual salientou o papel do santanista Pedro Pinto.

"Eu não estou satisfeito por haver um acordo nas listas, eu estou satisfeito por haver unidade política, e essa está conseguida. É materializada com as listas, tanto melhor, se não fosse também não era dramático. Aquilo que é relevante é a unidade política, a unidade que se conseguiu entre os apoiantes, particularmente entre o doutor Pedro Santana Lopes e eu próprio, isso é que é importante", defendeu Rui Rio.

Falando aos jornalistas à entrada para o segundo dia do 37.º Congresso Nacional do PSD, que decorre em Lisboa, Rui Rio referiu que o líder distrital de Lisboa, Pedro Pinto, "deu um contributo muito importante" para as negociações que foram fechadas perto das 04:00 da madrugada de hoje para uma lista de unidade ao Conselho Nacional.