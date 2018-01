PSD/Penafiel alerta para insuficiência de pneumologistas no Tâmega e Sousa

Por Lusa | 19:51

O PSD/Penafiel criticou hoje a existência de "apenas" cinco pneumologistas no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), apesar de ser a região com a maior incidência nacional de tuberculose e silicose.

Segundo aquele partido, a região devia ter pelo menos 13 médicos daquela especialidade, se fosse respeitada a recomendação de um clínico por cada 40.000 habitantes.

Num comunicado enviado hoje à Lusa, o PSD considera que aquela insuficiência de pneumologistas no CHTS é um "autêntico escândalo nacional".