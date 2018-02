Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puro Alentejo na Hospedaria da Roda

Antiga casa no centro da vila de Sousel foi transformada em outubro numa requintada hospedaria. Não falta uma típica mercearia.

Por Alexandre M. Silva | 09:00

Tudo é Alentejo na mais recente hospedaria da região, em Sousel, onde o mobiliário, a decoração e os sabores do pequeno-almoço nos transportam para a alma destas gentes.



A Hospedaria da Roda nasceu em outubro da recuperação de uma antiga casa na avenida Calça e Pina, em pleno centro da vila de Sousel, no distrito de Portalegre.



Para já são seis quartos distribuídos por dois pisos, todos decorados numa fusão perfeita de mobiliário contemporâneo e rústico, alguns dos quais centenários.



O conforto proporcionado pelos grandes cadeirões ou pela salamandra a lenha marcam a diferença neste espaço de ambiente familiar que em breve, segundo o autor do projeto, Vítor Pinheiro, terá mais cinco quartos num edifico contíguo.



Por 65 euros o quarto pode ainda desfrutar dos espaços comuns, da biblioteca, do pátio com um solário de fazer inveja e da mercearia típica com os melhores produtos regionais - muitos deles com marca própria -, desde os vinhos, compotas, mel, infusões biológicas, pão e azeites aromatizados.



Pode ainda levar utensílios característicos da região, como as vassouras da lareira, peneiras de madeira ou azulejos. Passeios a cavalo, de bicicleta e a piscina irão funcionar no verão noutro espaço, junto a Sousel.