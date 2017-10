Pussycat Dolls reagem a acusações de que eram "rede de prostituição"

Kaya Jones, ex-membro do grupo, assegura que foi drogada e obrigada a fazer sexo com vários homens.

Após as declarações polémicas de Kaya Jones sobre o grupo feminino Pussycat Dolls, nas quais disse que a banda era um disfarçe "para um rede de prostituição", que a drogavam e que era obrigada a dormir com várias pessoas, as ex-companheiras que ainda fazem parte do grupo reagiram às afirmações da ex-Pussycat Doll.

As Pussycat Dolls enviaram um comunicado à Fox News, onde negam todas as declarações feitas por Kaya.

"Estamos solidárias com todas as mulheres que falaram, publicamente, do abuso, assédio e exploração por que passaram. No entanto, não podemos apoiar alegações falsas feitas e relação a membros do grupo, que simplesmente não aconteceram", começam por explicar.

"Comparar os nossos papéis profissionais nas Pussycat Dolls a uma rede de prostituição não só desvaloriza tudo aquilo que conquistámos através de trabalho duro, mas também remove os holofotes dos milhões de vítimas que têm falado e que estão a ser ouvidas pelo mundo", lê-se no comunicado.

Preocupadas com a ex-companheira da banda, as Pussycat Dolls deixam uma mensagem a Kaya Jones, "Se Kaya passou por algo de que não saibamos, encorajamo-la a obter ajuda de que precisa e estaremos cá para a apoiar", concluem.

De recordar que, Robin Antin, fundadora das Pussycat Dolls, já tinha desmentido as declarações de Kayla, dizendo que a ex-Pussycat Doll estava numa má fase e à procura dos seus 15 minutos de fama.