"Quando amo, entrego-me toda. Dou tudo", diz mulher de diretora da SIC

Gabriela Sobral casou com Inês Herédia há uma semana.

Inês Herédia casou com Gabriel Sobral e a notícia apanhou de surpresa o meio televisivo. A diretora de Programas da SIC e a atriz deram o nó no passado sábado.



Esta sexta-feira, Inês esteve presente no programa apresentado por João Baião e Rita Ferro Rodrigues e fez revelações sobre o amor. "Mesmo. Abro o meu coração a toda a gente. Às vezes, magoo-me com isso. Espero sempre o melhor das pessoas. Quando amo, entrego-me toda. Dou tudo. Não sei de outra maneira", diz.



A atriz da novela 'Paixão' apresentou o seu novo single que se chama 'Voltei a Respirar' referindo que não se trata apenas do nome da música mas sim de um 'autoretrato".