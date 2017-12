Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queimar calorias depois do Natal

Tradição à base de doces e ceias fartas decisivas para o aumento de peso.

Por Mário Figueiredo | 23:22

A tradição em Portugal ainda é o que era. O Natal é sinónimo de doces, grandes jantaradas em família e... aumento de peso. É impossível resistir aos sonhos, às filhoses, às rabanadas ou ao tronco de Natal, mas é possível atenuar esses efeitos.



A juntar à rica gastronomia portuguesa dedicada ao Natal, está também o stress provocado pela correria para a compra dos presentes. E o Natal é o início, pois logo a seguir vem a passagem de ano. Então como combater o excesso de peso? No final da época festiva, feitas as contas mais de dois quilos estão garantidos. A solução passa por criar um mecanismo de compensação. Abusa nos doces, corta no álcool e nos refrigerantes. A água não engorda. Há mesmo quem opte por uma dieta de água. E resulta. Até ajuda a encher o estômago nas refeições.



Evite passar pelo frigorífico ou despensa, normalmente cheios de tentações. É certo que os dias passam mais rápido, tal a pressa para comprar os presentes. São mais curtos e frios. Uma boa solução passa pela ida ao ginásio. Não chove, a temperatura é agradável e pode fazer uma variedade de modalidades sem ficar saturado. Tem pouco tempo? Tem de optar por exercícios de alta intensidade com treino intervalado. A sessão dura menos tempo, mas queima muito mais gorduras. O exercício é intenso e o descanso é ativo.



Mas quem não quiser ir ao ginásio pode sempre recorrer a caminhadas. Andar faz bem e emagrece, mesmo quando se anda às compras. Deve haver uma preocupação em manter a forma. Se treinar bem pode comer o que quiser. Além disso, nesta altura do ano tem vários eventos, como as corridas de São Silvestre. Têm quase todas 10 km e é preciso treinar. Mantenha o rigor dos treinos. Ganhar alguns quilos é muito fácil, mas perdê-los pode ser doloroso. A solução não é, nem deve ser, deixar de comer. Viva a época natalícia, com alguns treinos!