Quinze detidos por assalto a Kim Kardashian

As detenções aconteceram em diversas localizações diferentes de Paris, todas por volta das seis da manhã desta segunda-feira, cerca de três meses depois do assalto.De acordo com a rádio Europe 1, a polícia tem investigado as pistas deixadas pelos assaltantes, tendo encontrado traços de ADN no apartamento e pelo menos um objeto pessoal de um dos envolvidos, que fugiu de bicicleta.Quando os assaltantes entraram no apartamento, encontraram Kim Kardashian e ataram-na numa casa de banho. A socialite não foi ferida no incidente, mas ficou tão perturbada com o episódio que abandonou as redes sociais e a vida pública durante os meses que se seguiram, assumindo uma postura mais discreta desde então.