R. Kelly acusado de prender mulheres para 'culto' sexual

Cantor abusava das vítimas física e psicologicamente.

09:47

O cantor norte-americano R. Kelly, de 50 anos, foi acusado de ter abusado física, psicológica e sexualmente de várias mulheres, que mantinha numa espécie de 'culto'.



Desde o verão passado, pelo menos cinco mulheres, das quais duas ainda adolescentes, se queixam de tortura por parte da estrela, conforme avança o site BuzzFeed.



Alegadamente, Kelly controlava as vítimas e dizia-lhes o que deveriam vestir e como se deveriam comportar.



Uma das vítimas, Cheryl Mack, declarou que o cantor "é um mestre em controlo mental". "Tinha que pedir por comida. Tinha que pedir para ir à casa de banho", contou.



Kelly confiscava os telemóveis das vítimas, filmava as relações sexuais que mantinha com as mesmas e não permitia que elas saíssem do sítio onde estavam sem a sua permissão. Obrigava-as, ainda, a tratarem-no por "paizinho", segundo a mesma fonte.



Uma das vítimas contou ter sido encostada a uma árvore e agredida por ter sido excessivamente simpática com um empregado de um restaurante.



As mães de algumas das vítimas contaram que as filhas foram alvo de uma "lavagem cerebral" por parte do cantor.



A advogada de Kelly, Linda Mensch, negou todas as acusações, alegando tratar-se de difamação. De acordo com a mesma, Kelly "trabalha arduamente para se tornar na melhor pessoa e melhor artista possível".



A estrela de R&B já tinha sido acusada de pornografia infantil, em 2007. Segundo consta, terá feito uma gravação onde matinha relações sexuais com uma menina de 13 anos. Contudo, nunca chegou a ser condenado.