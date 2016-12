Rainha Isabel II obriga filhos a fazerem as pazes

O que achou desta notícia?







Em outubro, André de Inglaterra, de 56 anos, escreveu uma carta à mãe, a rainha Isabel II, a exigir mais regalias para as filhas. O príncipe queria que Eugenie, de 26 anos, e Beatrice, de 28, tivessem ocupações reais a tempo inteiro, ordenado e alojamento no Palácio de Kensington. Tais pedidos foram recusados pelo próprio irmão, Carlos, levando a imprensa britânica a avançar que os príncipes estavam de costas voltadas. Agora, André fez um comunicado, garantindo estar em paz com Carlos, de 68 anos.