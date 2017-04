Raminhos tem Transtorno Obsessivo Compulsivo

A Daniel Oliveira, explicou como se sente ao sofrer desta condição: "É como se o disco estivesse riscado, é eu saber que estou limpo mas não consigo deixar de fazer aquilo".



O humorista revelou que tem "crises" em momentos de maior ansiedade e que "gostava [que o transtorno] desaparecesse".A Daniel Oliveira, explicou como se sente ao sofrer desta condição: "É como se o disco estivesse riscado, é eu saber que estou limpo mas não consigo deixar de fazer aquilo".António Raminhos e a mulher, Catarina, são pais de três filhas: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

António Raminhos revelou no programa Alta Definição, da SIC, que sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo. Entrevistado por Daniel Oliveira, o humorista afirmou que foi "um alívio" quando o psicólogo deu "um nome à coisa" que o atormentava."Eu tinha aqueles hábitos de lavar sempre as mãos e pensar obsessivamente em coisas que não me saíam da cabeça. A mania da limpeza que muitas vezes na família era encarado como ‘olha, lá está ele maluquinho’", afirmou no programa.Raminhos consultou um psicólogo que o ajudou e deu "um nome à coisa": "Comecei a ler sobre o assunto, [o psicólogo] deu um nome à coisa e foi um alívio. Afinal isto existe, não estou maluco e é um problema com qual eu tenho de viver".