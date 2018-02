"Não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça", diz Passos Coelho

Última intervenção de Passos Coelho aplaudida de pé no Congresso do PSD.

O ainda líder do PSD, Pedro Passos Coelho, disse esta sexta-feira à entrada para o 37.º congresso do partido que sente confiança e esperança no futuro.



Passos Coelho, que hoje se "despede" da liderança do partido, cargo que ocupou desde 2010, disse apenas que tem "confiança e esperança no futuro".



Passos Coelho lança críticas ao Governo no discurso de despedida

Perante muitas palmas, Passos Coelho começou por relembrar que "chega agora ao fim" um "ciclo longo" em que liderou o partido. Aproveitou a oportunidade para agradecer a quem o ajudou e dizer que este "não é o tempo para olhar para trás e falar do passado".

"Fizemos o que era essencial e importante para o país", garantiu Passos Coelho, assegurando que o seu governo tirou "o país da bancarrota deixada pelos socialistas".



Depois da tradicional evocação do fundador do PSD, Sá Carneiro, Passos Coelho afirmou-se "feliz" por pertencer a um partido que "põe de lado as soluções reaccionárias".



Criticando o atual Governo, Passos Coelho diz que o partido que ainda lidera não tem "medo de não agradar". "Não precisamos de agradar para fazer o que é certo", diz.



"Somos solidários mas nunca defendemos soluções de dependências para ninguém. Uma coisa é ser solidário, outra é criar dependências", acrescenta, dizendo que o partido combate "os privilégios injustificados".



Passos Coelho referiu-se diretamente ao governo de António Costa que, disse, "não oferece grandes dúvidas. É um governo centrado no curto prazo" que existe "para agradar a todos"



Continuando no ataque, Passos Coelho diz que a "composição do Governo mostra arrogância com que se exerce poder", pois inclui "muitos dos que levaram o país à bancarrota em 2011".



"Não houve até hoje um pedido de desculpas", salienta, deixando um recado também à governação de José Sócrates. "Não se pode duplicar a dívida pública portuguesa e é por isso que não há vergonha", entende.



Indo mais longe, Passos Coelho disse mesmo que "não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça". "A tarefa não é fácil, mas nós gostamos de desafios difíceis", acrescentou.



"Foi uma honra muito grande ter servido Portugal", rematou ao despedir-se e levando os congressistas a uma ovação.



Rui Rio assume liderança e agradece a Passos Coelho

Rui Rio, ao assumir formalmente a liderança, falhou de orgulho e de história, relembrando o que o partido já fez por Portugal. "Temos motivos de orgulho pelo trabalho realizado", assegura, não sem assegurar que nem tudo "foi um mar de rosas".



"Vamos ser realistas, houve quem falhasse e se afastasse dos valores éticos, mas não podemos confundir a árvore com a floresta", salienta.



Deixando uma palavra de "apreço e gratidão" a Passos Coelho, Rui Rio fala do programa de austeridade assumido com o CDS-PP.



"Cumprimos patrioticamente o programa desenhado e negociado por outros", diz. "Fica um trabalho de governação que a história reterá. O tempo é o melhor juiz da nossa passagem por este mundo", adiantou.



Outra palavra de agradecimento foi feita a Santana Lopes, que teve "coragem e humildade democrática" de disputar liderança. "Santana Lopes cumpriu assim mais um ato de militância ativa e empenhada. Parte da minha vitória é do Pedro Santana Lopes", disse, levando o congresso a uma onda de aplausos e de gritos pelo nome do partido.



Num discurso a apelar à união, Rui Rio disse que o partido irá "fazer evolução com harmonia" com a sua história e os seus princípios, sem "roturas desnecessárias".

"Nada deve condicionar a melhor decisão por Portugal. É Portugal que devemos ter sempre na linha do horizonte", ressalva, dizendo que é preciso "resistir ao discurso fácil e politicamente correto".



Criticando o Governo atual, Rio diz que governação "está mais interessada em mostrar-se do que em fazer". Como resultado, há cada vez menos pessoas interessadas na política, substituindo "o afastamento das pessoas pela sua proximidade à atividade partidária". "Compete aos partidos inverter a situação. Não temos direito à passividade. A hora não é de deitar a toalha ao chão, é de agir".



"O nosso desafio é fazer do PSD um partido que percebe o que os portugueses querem. Temos de substituir vetos de gaveta à entrada de novos militantes. Todos somos poucos para a nobre tarefa de servir Portugal", assegura.



Rangel confirma que será número dois da lista de Rui Rio

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel confirmou esta sexta-feira que aceitou o convite para ser o número dois no Conselho Nacional, uma "lista de acordo" entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes.



À chegada ao 37.º Congresso Nacional do PSD, Paulo Rangel foi questionado pelos jornalistas sobre se seria o número dois na lista de Rui Rio ao Conselho Nacional, que será encabeçada pelo candidato derrotado nas diretas, Pedro Santana Lopes.



"Sim. É uma lista de acordo entre o doutor Rui Rio e o doutor Pedro Santana Lopes e convidaram-me para ser número dois e sou com maior gosto", respondeu.



Campos Ferreira sondado para a bancada por "uma fatia substancial" dos deputados

O deputado do PSD Luís Campos Ferreira admitiu hoje ter sido sondado por "uma fatia substancial e significativa" dos colegas de bancada para avançar para uma candidatura à liderança do grupo parlamentar do partido.



"Não sei se o faria ou não [avançar com uma candidatura], mas a insistência e aquilo que parecia uma vontade de uma fatia substancial e significativa dos deputados, claro que sim. Sou um deputado e teria de cumprir essa missão e faria isso com todo o gosto e todo o orgulho", afirmou.



À chegada ao 37.º Congresso do PSD, em Lisboa, Campos Ferreira disse que vai apoiar a candidatura de Fernando Negrão à liderança da bancada, mas sublinhou que a eleição, que diz esperar "uma boa votação", só decorre na quinta-feira, em urna.



"A eleição para presidente do grupo parlamentar, naturalmente, requer uma confiança política por parte do líder do partido. Julgo que sobre isso não há qualquer dúvida, desde a primeira hora que é público que eu votei no doutor Rui Rio nas eleições diretas e tenho uma grande expectativa em relação à liderança dele", explicou.



"Depois, há outra questão, que é a vontade do grupo parlamentar, dos deputados, a sua autonomia, aquilo que eles pensam, é uma eleição feita por eles. Por isso, sondado também tem de ser pelos deputados. Pelos deputados, muitos deles, fui sondado", acrescentou.



Campos Ferreira questionou, duas vezes, se Fernando Negrão apoiaria, como ele vai fazer, uma sua candidatura: "A minha circunstância é que, como ele avançou, subscreverei e avançarei. Se eu tivesse avançado primeiro, não sei o que é que ele faria, julgo que faria o mesmo".



"A escolha será feita nas urnas na quinta-feira. Espero que seja uma boa votação, da minha parte terá a minha subscrição e o meu apoio, mas a escolha é feita na quinta-feira", afirmou.



Campos Ferreira escusou-se ainda revelar que contactos manteve com o novo líder sobre esta matéria: "As conversas minhas com o doutor Rui Rio ficarão comigo e com o doutor Rui Rio".



Hugo Soares com poucos comentários a Negrão por não se saber "se haverá mais candidatos"

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, elogiou hoje a experiência de Fernando Negrão, candidato à liderança da bancada, mas recusou mais comentários por não se saber "se haverá mais candidatos".



À chegada ao Centro de Congresso de Lisboa, para a reunião magna dos sociais-democratas, Hugo Soares disse que não voltará a ser candidato às eleições de quinta-feira para a bancada e referiu-se à experiência do ex-ministro da Justiça.



"É o candidato que se apresentou, é um deputado muito experiente, por quem eu tenho consideração pessoal. Cabe aos deputados dizer se será ou não líder do grupo parlamentar", afirmou, recusando mais comentários por ser "uma descortesia fazê-lo" dado que ainda está em funções.



Apesar de dizer que gostaria que não houvesse mais candidatos à liderança da bancada, em nome da "unidade do partido", Hugo Soares referiu, por duas vezes, "não se saber se haverá mais candidaturas".



"Era uma descortesia da minha parte estar a comentar qualquer candidatura porque não sabemos se haverá mais candidaturas", afirmou.



O ainda líder parlamentar social-democrata disse ser "importante que o grupo parlamentar possa estar unido à volta de uma liderança" e "unido no combate a PS, como esteve nos últimos seis meses" e nos anos anteriores sob a liderança de Luís Montenegro.



Hugo Soares sublinhou ser importante que o partido saia unido do congresso, para fazer "oposi­­ção ao Governo do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do PS".



O deputado acrescentou ainda esperar que seja um grande congresso, de afirmação e aclamação de um líder" que espera que seja "primeiro-ministro de Portugal", Rui Rio.



"Não pelo PSD, mas porque Portugal precisa de um país mais justo, com a economia a crescer mais", afirmou.



Montenegro considera que Negrão tem condições para ser "um bom líder parlamentar"

O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro afirmou hoje que teria preferido a continuidade de Hugo Soares à frente da bancada, mas considerou que Fernando Negrão tem todas as condições para ser "um bom líder parlamentar".



Questionado se espera que ainda apareça uma lista alternativa à de Fernando Negrão, Luís Montenegro respondeu negativamente.



"Não gostava de ver essa divisão no grupo parlamentar e não creio que vá acontecer", afirmou.



Admitindo que teria preferido que Hugo Soares completasse o mandato para o qual foi eleito, Montenegro disse ter acompanhado a mudança na bancada "com muita naturalidade".



"Há um candidato que está apresentado, que eu conheço bem, respeito muito e tem todas as condições para ser um bom líder parlamentar", afirmou, desejando que o ex-ministro possa constituir "uma equipa forte" e "personificar a afirmação da mensagem política do PSD a partir do parlamento".



Sobre o que espera da reunião que hoje arranca, o ex-líder parlamentar salientou que "o país precisa de um PSD fortalecido, que tenha terceira vitória consecutiva nas legislativas".



"Está à vista de todos que o PSD tem uma capacidade reformista superior à do atual governo e isso traz frutos", disse.



Questionado se Rui Rio tem de ambicionar vencer eleições, respondeu: "Mal era que o PSD não tivesse sempre na sua fasquia eleitoral a vitória, nós queremos só ganhar, queremos ganhar por mais do que em 2015 (...) Precisamos de construir uma maioria parlamentar, sozinhos ou com o nosso parceiro preferencial, o CDS".



"O dr. Rui Rio, como todos os líderes do PSD, irá trabalhar com esse objetivo, não pode ser de outra maneira, nós formos criados para transformar o país", defendeu.



Apesar de não estar disponível para integrar os órgãos dirigentes, Montenegro disse querer dar "contributos positivos e significativos" ao novo líder.



"Vou tentar dar amanhã [sábado] a minha opinião sobre a atual situação política do país, sobre as insuficiências que são muitas da atual governação, e deixar alguns caminhos que o PSD pode percorrer para voltar a ganhar a confiança do povo português", antecipou sobre a sua intervenção que fará no congresso.



O 37.º Congresso Nacional do PSD começa hoje à noite no Centro de Congressos de Lisboa e prolonga-se até domingo.