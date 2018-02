Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebeca luta contra tumor agressivo

Cantora popular deverá fazer quimioterapia até abril.

08:46

Aos 38 anos, Rebeca recebeu o mais difícil dos diagnósticos. Depois de ter sentido um nódulo no peito, a cantora procurou ajuda médica e ficou em choque quando recebeu a notícia de que o tumor era maligno e agressivo.



"Tinha feito a minha última mamografia há cinco meses", conta em entrevista a Cristina Ferreira, acrescentando que já oito anos antes tinha vivido o drama do cancro. "Nunca na vida pensei ter um cancro na tiroide com 30 anos e agora, com 38, ter novamente cancro", revela a artista de temas como ‘O meu Nome é Rebeca’.



Na sua última aparição pública, no programa apresentado por João Baião, na SIC, a artista já lutava contra o cancro, mas optou por surgir com peruca, sendo que agora decidiu assumir publicamente a doença.



O CM falou com o pai da cantora, Joaquim, que explicou o drama que Rebeca vive. "Está numa fase inicial dos tratamentos, que devem durar até abril. É muito difícil ver a minha filha assim. Mas temos esperança".