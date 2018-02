Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebeca preparou trabalho musical enquanto fazia quimioterapia

“Este mês vou estar a cantar”, garante cantora.

"Doutor diga-me, por favor, tenho alguma coisa de grave? Ele respondeu-me: Tem, é mesmo cancro! Fartei-me de chorar", foi desta forma que Rebeca recebeu a notícia que tinha, novamente, um tumor, desta vez na mama.



Numa entrevista a Cristina Ferreira, a cantora revela que conseguiu lidar melhor com a notícia por já ter passado por outro cancro, há sete anos, na tiroide.



O rapar do cabelo foi um dos momentos mais difíceis. "Cortei o meu cabelo em frente ao espelho, com o meu filho, o meu marido, a minha mãe e a minha irmã".



Mas nem a doença deixou a artista, de 38 anos, parar de trabalhar. "Gravei o meu novo trabalho enquanto estava a fazer quimioterapia. Foi um trabalho difícil de conseguir. Vai ser apresentado a 16 de fevereiro. E este mês estarei a cantar", desabafa a cantora, que já passou por quatro ciclos de quimioterapia e que deverá terminar os tratamentos em abril.



Família tem sido principal apoio

A travar uma dura batalha, Rebeca tem contado com o apoio incondicional do filho, Robim, de dez anos, e do marido, Élio, com quem vive há seis anos. "Ele está sempre a dizer que sou bonita e que fiquei com as maminhas mais giras", brinca.