Reforço Osorio cumpre primeiro treino com plantel do FC Porto

Por Lusa | 21:10

O reforço venezuelano Yordan Osorio foi a grande novidade no treino de hoje do FC Porto, com o defesa central cedido pelo Tondela a trabalhar pela primeira vez com os colegas de equipa.

Osorio, terceira contratação no mercado de inverno, depois de Paulinho (Portimonense) e do ganês Waris (Lorient), trabalhou pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição, com vista ao jogo de sábado com o Sporting de Braga, para a I Liga.

De fora da sessão de trabalhos, segundo o boletim clínico dos 'dragões', ficou o defesa espanhol Iván Marcano, que realizou trabalho de ginásio e treinou condicionado, e Danilo Pereira, que continua a fazer tratamento.