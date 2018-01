Regulador multa 12 bancos chineses em caso de fraude

Esquema de manipulação de fundos via custar multa de 37 milhões de euros.

Doze bancos da China foram multados em 295 milhões de yuans (37,1 milhões de dólares) na sequência de um caso de fraude na província de Gansu, informou este domingo a Comissão Reguladora Bancária do país.



O caso foi descoberto numa investigação às contas de uma agência do Banco de Poupanças Postais da China naquela província, onde foram encontradas faturas fraudulentas no valor de 7.900 milhões de yuans (1.250 milhões de dólares).



Foram também descobertos outros 3.000 milhões de yuans (474 milhões de dólares) desviados através de fundos de gestão, segundo um comunicado do regulador bancário chinês.



Neste caso, "funcionários do banco utilizaram cúmplices fora das entidades bancárias" para fabricarem "selos oficiais sem autorização", assim como usaram "documentos e contratos falsos", ou na condução ilícita de negócios de gestão de fundos", adianta o comunicado.



A fraude foi considerada "um grave caso que envolveu várias agencias e prejudicou seriamente a ordem no mercado", concluiu a comissão.



O responsável da sucursal do Banco de Poupanças Postais da China foi levado à justiça e proibido de efetuar negócios bancários o resto da vida, tendo ainda sido aplicadas sanções para funcionários dos onze bancos envolvidos na fraude.