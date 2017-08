Relações da NATO com a Rússia nunca foram tão difíceis desde a Guerra Fria

Secretário-geral da NATO diz que é necessário um diálogo político com o país russo.

Por Lusa | 19:46

O secretário-geral da NATO considerou esta quinta-feira que as relações da Organização do Tratado do Atlântico Norte com a Rússia estão tão difíceis como nunca foram desde a Guerra Fria.

Numa entrevista ao canal de televisão norte-americano CNN, Jens Stoltenberg disse que é necessário um diálogo político com a Rússia para "tentar evitar um aumento da tensão e uma nova Guerra Fria".

De acordo com o secretário-geral da NATO, as relações com a Rússia "nunca foram tão difíceis" desde o fim da Guerra Fria.