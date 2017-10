Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relatório final da CGD discutido em plenário com PSD foi chumbado

"As conclusões da comissão de inquérito não foram sequer aprovadas por falta de comparência de deputados do PS", disse o deputado Carlos Neves.

Por Lusa | 03.10.17

O relatório final da comissão de inquérito aos créditos da CGD foi esta terça-feira debatido em plenário da Assembleia da República, com o PSD a lembrar que o texto, votado em comissão em julho, não teve conclusões aprovadas.



"As conclusões da comissão de inquérito não foram sequer aprovadas por falta de comparência de deputados do PS. Debate-se um relatório que não existe", sublinhou o deputado do PSD Carlos Costa Neves, falando em plenário da Assembleia da República.



O corpo global do relatório final da comissão de inquérito aos créditos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) - incluindo as conclusões -foi chumbado pelos deputados da comissão de inquérito em julho, tendo passado apenas algumas recomendações do texto do relator Carlos Pereira (PS).



Esta terça-feira, em plenário, o texto e a comissão de inquérito foram novamente debatidos, arrancando a sessão com o deputado que presidiu aos trabalhos, Emídio Guerreiro (PSD), a admitir que "presidir a esta comissão não foi fácil".



"Ficou para mim claro a necessidade de rever regime jurídico dos inquéritos parlamentares", mais a mais nos casos em que estas são pedidas potestativamente, acrescentou o social-democrata.



O relator, o socialista Carlos Pereira, admitiu "momentos atribulados, mas apesar de tudo" disse que desenvolveu um "relatório que produz a essência de quase duas dezenas de audições e documentação recebida" pelos parlamentares.



À esquerda, houve críticas a PSD e CDS-PP, com João Paulo Correia (PS) a advogar que a direita usou a comissão de inquérito "para atacar a CGD na procura de a privatizar".



Uma Caixa pública é "essencial para o crescimento da economia" de Portugal, vincou o socialista, que falou depois de o deputado Miguel Tiago (PCP) dizer que "não se pode admitir" a Bruxelas a imposição de regras à CGD e ao acionista Estado "condições para recapitalizar" um banco que "jamais" seriam impostas a "qualquer privado".



Moisés Ferreira, deputado do BE, criticou também a direita e lembrou que os bloquistas apresentaram mais de 40 propostas de alteração ao relatório final da comissão de inquérito.



A comissão de inquérito debruçou-se sobre a gestão do banco público desde o ano 2000, culminando no processo de recapitalização de cerca de 5.000 milhões de euros aprovado entre o Governo português e a Comissão Europeia, depois de a CGD ter apresentado um prejuízo histórico de 1.859 milhões de euros em 2016.



Ao mesmo tempo, decorre no parlamento uma segunda comissão de inquérito sobre o banco público, esta focada na gestão de António Domingues e na atuação do Governo na nomeação e saída do gestor.