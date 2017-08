Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Repórter de Biquíni divertida na praia

Sara Santos estará em Cascais, na praia da Duquesa, na segunda-feira.

09:28

Sara Santos terminou a primeira semana da rubrica ‘Repórter de Biquíni’, do programa da CMTV ‘Manhã CM’ em grande.



A atriz foi recebida com alegria em São Martinho do Porto e a animação foi constante durante a manhã.



Na segunda-feira estará em Cascais, na praia da Duquesa.