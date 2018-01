Reservas angolanas podem descer 50% mantendo-se nível de despesas em moeda estrangeira

Por Lusa | 18:12

As reservas de divisas em Angola poderão registar este ano uma quebra de cerca de 50% a manter-se o mesmo nível de despesas em moeda estrangeira, afirmou hoje em Luanda o governador do Banco Nacional de Angola (BNA).

José de Lima Massano respondia a preocupações levantadas por deputados no debate que terminou com a aprovação, na generalidade, da proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018.

O responsável do banco central angolano referiu que o facto de Angola ter mantido um câmbio fixo nos últimos anos, não significou uma redução de preços na economia, pelo contrário, "provocou sim uma queda acentuada nas reservas" do país.